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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

محاكمة عاطل بتهم سرقة هواتف محمولة فى عابدين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أحالت نيابة عابدين الجزئية، عاطلا فى اتهامه بسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين وبيعها فى وقت لاحق، الى محكمة الجُنح.

سقط فى قبضة أجهزة الأمن، عاطل "يحمل جنسية إحدى الدول"- مقيم بمحافظة الجيزة، حال قيامه بعرض (2 هاتف محمول) للبيع "بثمن بخس" بأحد محال بيع الهواتف المحمولة بدائرة قسم شرطة عابدين، وبحوزته (2 هاتف محمول- مبلغ مالى)، وبمواجهته إعترف بسرقة الهاتفين والمبلغ المالى.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

كما تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة قسم شرطة دارالسلام) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة (مجموعة من المشغولات الذهبية-  هاتفى محمول- 3 سماعات) من داخل مسكن كائن بدائرة قسم شرطة المقطم.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق وكسر النافذة" بإستخدام "أجنة حديدية"، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها والأداة المستخدمة في إرتكاب الواقعة بمسكنه.

محكمة الج نح عاطل عابدين إحالة سرقة الهواتف المحمولة