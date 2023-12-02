الحبس عام لأم تسببت فى وفاة رضيعتها بعد حملها من مطلقها

قضت محكمة جنايات القاهرة بالحبس سنه مع الشغل للمتهمة"ب.م" وذلك فى جناية القتل العمد مع سبق الاصرار لأم تركت وليدها دون رعايه بالاميرية، كما قضت ببراءة المتهمين الثاني"ع.م" والثالث "ه.ا" عما اسند اليهم من اتهام.

وكشف امر احالة المتهمين الثلاثة الصادر من النيابة العامة الى محكمة الجنايات بانهم قتلوا عمدا المجنى عليها حديثة الولادة نجلة المتهمة الاولى "ب.م" وذلك مع سبق الاصرار بان بيتوا النية على قتلها وذلك بعد ان تبين للمتهمة الاولى حملها من مطلقها وحال كونها زوجة للمتهم الثانى "ع.ا" فاتفقوا جنائيا بينهم وعقدوا العزم على الخلاص منها عقب مولدها.. وما ان استهلت صغيرتيها الحياة قامت الام بوضعها اعلى سطح العقار محل سكنها تاركه اياها دون تغذية لمدة قاربت السته ساعات.

وخوفا من افتضاح امرها وتنفيذا للغرض الاجرامى ونفاذا لما انتوته من نية خبيثة بتركها فى مكان وظروف يغلب فيه هلاكها اتفقت مع الثانى والثالث "ه.ا" على حملها لتركها بالطريق العام قاصدين من ذلك ازهاق روحها كنتيجة طبيعية لرضيعة لم تبلغ من العمر سوى لحظات.. وهو ما ثبت بتقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعى على النحو المبين بالتحقيقات.



وبتداول القضية امام محكمة الجنايات نفت المحكمة الإتهام الموجه للمتهمين وهى تهمة القتل لإنعدام القصد وأن الاوراق قد خلت من ثمة دليل علي ارتكاب المتهمان الثاني والثالث وإنعدام مسئوليتهما عن الافعال المسندة اليهما كونهما غير مكلفان بحماية الطفل.. وان القانون والدستور لا يفترض في الناس الشجاعه، وان امتناعهم عن تقديم المساعده لا يشكل ثمة جريمه يمكن أن يسألا عنها فقضي ببراءتها.