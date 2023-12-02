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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الكويت.. حشود كبيرة من الناخبين المصريين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية المصرية 2024
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تواجدت حشود كبيرة من الناخبين المصريين أمام المقر الانتخابي بدولة الكويت مع فتح باب التصويت لليوم الثاني في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024.

واصطف الناخبون في طوابير طويلة أمام المقر الانتخابي للإدلاء بأصواتهم بعد فتح باب التصويت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، ومع التنظيم الجيد داخل مقر اللجنة من قبل السفارة المصرية بالكويت تجري عملية الاقتراع في سهولة ويسر أمام الناخبين في جو يسوده البهجة والوطنية وحب الوطن والرغبة في المشاركة الايجابية في عملية التصويت.

وقال سفير مصر أسامة شلتوت لوكالة أنباء الشرق الأوسط من داخل المقر الانتخابي، إنه مع بداية اليوم الثاني للانتخابات تواجدت الأعداد الكبيرة من الجالية المصرية بالكويت للإدلاء بأصواتهم، مشيرا إلى تجهيز المقر لمساعدة كبار السن والسيدات وتخصيص أماكن لهم لسرعة أداء الواجب الوطني والمشاركة في الانتخابات الرئاسية واختيار من يمثلهم خلال المرحلة القادمة.
 

الكويت الناخبين المصريين