دوري أبطال أفريقيا.. التشكيل المتوقع لفريق بيراميدز أمام نواذيبو الموريتاني

يحل فريق بيراميدز ضيفًا على نظيره نواذيبو الموريتاني، في السادسة مساء اليوم السبت، على ستاد شيخا بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المنتظر أن يخود بيراميدز بقيادة مديره الفني البرتغالي جايمي باتشيكو اللقاء بالقوة الضاربة من أجل تحقيق الفوز وحصد 3 نقاط جديدة في مشواره بالمجموعة بعد الفوز في الجولة الأولى على مازيمبي بهدف.



التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام نواذيبو

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي - أسامة جلال - أحمد سامي - محمد الشيبي.

خط الوسط: مهند لاشين - رمضان صبحي - رضا بوبو - عبد الله السعيد - بلاتي توريه.

خط الهجوم: فيستون ماييلي.



الاجتماع الفني لمباراة نواذيبو وبيراميدز

أقيم في العاصمة الموريتانية نواكشوط، الاجتماع الفني الخاص بمباراة نواذيبو وبيراميدز في إطار لقاءات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يرتدي الفريق الموريتاني اللون البرتقالي الكامل، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأزرق في الأسود.

ويظهر نادي بيراميدز بالطاقم الثاني باللون الجراي في الأبيض، فيما يرتدي حارس المرمى اللون الأصفر الكامل.

مثل بيراميدز في الاجتماع الفني، أحمد زاهر المدير الإداري للفريق والدكتور مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي.