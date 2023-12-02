انتخابات الرئاسة.. انطلاق تصويت المصريين في جزر القمر وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا

انطلق تصويت المصريين في الخارج، بجزر القمر وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا وكينيا ومدغشقر وتنزانيا وأوغندا وتركيا، باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024، وفقا لنبأ عاجل نقلته قناة «القاهرة الإخبارية».

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.