اليوم.. طقس لطيف نهارا بارد ليلا على القاهرة والوجه البحري والعظمى 24

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم السبت، حيث يسود طقس لطيف الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و السواحل الشمالية و معتدل علي شمال الصعيد و مائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس بارد ليلا على اغلب الانحاء.

ويشهد السبت شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء ومدن القـناة وشمال الصعيد.

وهناك نشاط رياح على مناطق القاهرة الكبرى و السواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى 15 درجة، وعلى السواحل الشمالية 23 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى جنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 28 للعظمى والصغرى 18 وعلى شمال الصعيد 24 والصغرى 9، وعلى جنوب الصعيد 29 للعظمى 15 درجة .