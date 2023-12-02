القنصل المصري في جدة: توافد المصريين بالمملكة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة

أكد القنصل العام المصري في جدة السفير أحمد عبد المجيد، أن القنصلية شهدت توافد أعداد كبيرة من المصريين المقيمين بالمملكة العربية السعودية للقيام بواجبهم الوطني والإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقال عبد المجيد في مداخلة لقناة "صدى البلد"، "إنه القنصلية شهدت توافد أفواج من المصريين منذ بدء التصويت في التاسعة صباحا بتوقيت السعودية، ومن المقرر وصول حافلات تقل المقيمين في المناطق البعيدة مثل تبوك، وجيزان ونجران في الجنوب".

وأضاف أن الأسر المصرية توافدت لمقر القنصلية من جدة والمناطق الغربية والجنوبية، لافتا إلى أن أول المتقدمين للإدلاء بأصواتهم كانوا من السيدات اللاتي شكلن النسبة الأكبر من المشاركين.

ولفت إلى أن الجالية المصرية في السعودية تعد أكبر وأنشط جالية مصرية في الخارج، ولها إسهامات كبيرة في دعم الوطن، موضحا أن القنصلية تقوم بدورها في متابعة مشكلات الجالية والعمل على حلها.