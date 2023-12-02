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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الأمريكي: نواصل العمل من أجل استئناف الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن
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أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أن بلاده تواصل العمل من أجل استئناف الهدنة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وشدد وزير الدفاع الأمريكي – خلال مؤتمر صحفي مع نظيره البريطاني والأُسترالي، وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /السبت/ – على ضرورة حفاظ الإسرائيليين على سلامة المدنيين في قطاع غزة خلال العمليات العسكرية، مشيرا إلى أن حركة (حماس) أخفقت في تقديم أسماء جديدة للرهائن التي تحتجزهم.

يذكر أن وزير الدفاع الأمريكي اجتمع – أمس – مع نظيريه الأسترالي والبريطاني في كاليفورنيا؛ لبحث التعاون في مجال الغواصات العاملة بالدفع النووي وغيرها من التقنيات المتقدمة؛ بهدف مواجهة تنامي قوة الصين العسكرية.

 

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