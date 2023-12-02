كوريا الجنوبية تطلق بنجاح أول قمر اصطناعي للتجسس

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم السبت، إطلاق سول بنجاح لأول قمر اصطناعي كوري جنوبي للتجسس العسكري من قاعدة عسكرية أمريكية في كاليفورنيا يوم أمس، في ظل سعي سول لتأمين قدرات استخباراتية فضائية وسط تهديدات متزايدة لكوريا الشمالية.

وأوضحت الوزارة - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) اليوم - أن إطلاق القمر الاصطناعي جاء على متن صاروخ "فالكون 9" لشركة "سبيس إكس" من قاعدة فاندنبرج لقوة الفضاء الأمريكية في كاليفورنيا بعد أن أعلنت بيونج يانج نجاحها في إطلاق قمر اصطناعي للتجسس العسكري الأسبوع الماضي، وهي خطوة سلطت الضوء على التنافس الأمني المتزايد بين الكوريتين، مشيرة إلى أنه تم وضعه في المدار بعد نحو 4 دقائق من إطلاقه، ونجح في الاتصال بمحطة أرضية مما يعني أنه يعمل بشكل طبيعي.

وكانت كوريا الجنوبية تعتمد على الأصول التجارية والعسكرية الأمريكية للحصول على صور عالية الدقة، لذا تسعى لإنشاء شبكة أقمار اصطناعية عسكرية مستقلة لجمع المعلومات عن كوريا الشمالية.

وبدءا من القمر الاصطناعي الكهروضوئي بالآشعة تحت الحمراء، تخطط كوريا الجنوبية لإطلاق 4 أقمار اصطناعية أخرى بنظام رادار الفتحة التركيبية (SAR) بحلول عام 2025 لتحسين مراقبة كوريا الشمالية، حيث يلتقط القمر الاصطناعي الكهروضوئي بالآشعة تحت الحمراء صورا تفصيلية لسطح الأرض ولكنه لا يستطيع اختراق السحب الكثيفة، بينما يتمكن القمر الاصطناعي بنظام رادار الفتحة التركيبية من جمع البيانات بغض النظر عن الطقس باسخدام أنظمة الاستشعار عن البعد.