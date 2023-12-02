شاهد.. "نتفليكس" تطرح تريلر الجزء الأخير من "The Crown"

طرحت “نتفليكس” الإعلان الرسمي للجزء الثاني من الموسم السادس والأخير لمسلسل الدراما التاريخية "The Crown"، والمقرر عرضه في 14 ديسمبر الجاري.

ستركز الحلقات الست الأخيرة من المسلسل على الملكة إليزابيث الثانية ( إيميلدا ستونتون) والأمير تشارلز (دومينيك ويست)، بالإضافة إلى ويليام وهاري الأكبر سنًا الآن، اللذين يصورهما إد ماكفي ولوثر فورد، على التوالي، في النصف الثاني من الموسم.

وتشمل الوقائع المنظورة البارزة حفل زفاف تشارلز مع كاميلا باركر بولز (أوليفيا ويليامز) ورومانسية ويليام الناشئة مع كيت ميدلتون، التي تلعب دورها ميج بيلامي. النصف الأول من الموسم السادس، والذي تم عرضه لأول مرة في 16 نوفمبر، تابع بشكل أساسي الأميرة ديانا، التي لعبت دورها إليزابيث ديبيكي، والفترة التي سبقت حادث السيارة المميت الذي تعرضت له.

يتتبع المسلسل حياة العائلة المالكة البريطانية منذ الأربعينيات من القرن الماضي وتستمر حتى عام 2005، وهو الأمر الذي قال عنه مبتكر السلسلة بيتر مورجان إنه المكان المناسب للتوقف "لإبقائه تاريخيًا وليس صحفيًا".