الصحة الفلسطينية: 200 شهيد و589 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى 200 شهيد و589 مصابا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وكانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، قد دخلت حيز التنفيذ الساعة السابعة من صباح الجمعة 24 نوفمبر الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها لثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلًا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة غير نهائية.

وسمحت الهدنة التي استمرت 7 أيام- بتبادل محتجزين في غزة بأسرى فلسطينيين من سجون الاحتلال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر من الجانب الإسرائيلي.