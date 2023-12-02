ads
السبت 02 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

انتخابات الرئاسة.. بدء التصويت في العراق والأردن والكويت وسوريا وقطر والبحرين لليوم الثاني

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أفادت قناة القاهرة الإخبارية بانطلاق تصويت المصريين في العراق والأردن والكويت وسوريا وقطر والبحرين واليمن والصومال والسعودية وروسيا باليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024.

وبدأ المصريون، الإدلاء بأصواتهم في الإمارات وسلطنة عمان وأذربيجان وأرمينيا وجورجيا في اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة وعلى مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة او القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

تصويت المصريين اليوم الثاني للانتخابات الرئاسية 2024 العراق والأردن الكويت وسوريا قطر والبحرين