تجديد حبس المتهمين بقتل شاب طعنا بالمرج

قرر قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهمين بقتل شاب 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهما بقتل شاب طعنًا.

جاء ذلك بعدما أمرت النيابة بتفريغ جميع كاميرات المراقبة المحيطة بالواقعة واستمعت إلى أقوال عدد من شهود العيان.

ترجع تفاصيل الواقعة بعثور أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة على جثة شاب مقتول طعنًا بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المرج.

تلقى قسم شرطة المرج بلاغا من شرطة النجدة بوجود جثة باحد الشوارع بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب مقتول طعنًا بأحد الشوارع بدائرة القسم، ويجري رجال المباحث التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة لضبط المتهمين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.