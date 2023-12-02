حبس شخصين لاتهامهما بالاتجار في المخدرات بعين شمس

أمرت جهات التحقيق المختصة في عين شمس بحبس شخصين 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة .

وارسلت النيابة المضبوطات إلي المعمل الكيمائي ، وطلبت النيابة الصحيفة الجنائية للمتهمين.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد ضبطت شخصين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار بدائرة قسم شرطة عين شمس.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شخصين "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة القاهرة) حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة عين شمس وعُثر بحوزتهما على (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،700 كيلو جرام – مبلغ مالى – سلاح أبيض).

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والسلاح الأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهما، والسيارة لسهولة التنقل للترويج وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.