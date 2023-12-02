بدء تصويت المصريين بالانتخابات الرئاسية لليوم لثاني بدولة الكويت

بدأت في تمام الساعة التاسعة بالتوقيت المحلي لمدينة الكويت من صباح اليوم السبت، عملية التصويت للمصريين بالانتخابات الرئاسية 2024، في الخارج بدولة الكويت بالمقر الانتخابي بأرض المعارض بمنطقة مشرف لليوم الثاني على التوالي.

وقام سفير مصر بالكويت ورئيس اللجنة الانتخابية بالكويت بالتعاون مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية من داخل المقر الانتخابي بالإشراف والتأكيد على وجود كافة التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في ثاني يوم من أعمال التصويت والتي تستمر ثلاثة أيام تبدأ في التاسعة صباحا وتنتهي في التاسعة مساءً.

وكانت هناك أعداد كبيرة من أبناء الجالية المصرية أمام المقر الانتخابي قبل فتح باب التصويت للمشاركة في العملية الانتخابية والتصويت في الانتخابات الرئاسية لاختيار من يمثلهم خلال المرحلة القادمة.