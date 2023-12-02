الولايات المتحدة تثمن جهود دولة الإمارات «الدبلوماسية الرائدة»

ثمنت الولايات المتحدة الأمريكية، جهود دولة الإمارات العربية الدبلوماسية الرائدة والعديد من الجهود الأخرى التي تجسد رؤيتهما المشتركة لمنطقة وعالم مترابطين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن، في بيان نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني، اليوم السبت، بمناسبة يوم الإمارات الوطني، إن أمريكا والإمارات ترتبطان معا بأكثر من 5 عقود من الصداقة والشراكة.

وأضاف، أن نجاحاتنا العديدة تقف بمثابة شهادة على التزام قادتنا المشترك بتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين وردع التهديدات وتهدئة الصراعات ودفع أجندة إيجابية لتحقيق الرخاء والتعايش السلمي.

وتابع، إن رؤيتنا المشتركة لمنطقة وعالم مترابطين تتجسد في المؤتمر الثامن والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28» وغيره من الاتفاقات.

واختتم البيان بالقول: «بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بالتهنئة إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، بمناسبة اليوم الوطني لبلاده».