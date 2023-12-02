أوكرانيا: الدفاعات الجوية تدمر 10 طائرات بدون طيار روسية خلال 24 ساعة

قالت القوات الجوية التابعة لهيئة الأركان العامة المسلحة الأوكرانية، اليوم /السبت/، إن الدفاعات الجوية الأوكرانية دمرت 10 طائرات بدون طيار من أصل 11 طائرة من طراز شاهد 131/136 أطلقتها روسيا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية عن القوات الجوية الأوكرانية قولها "في ليلة 2 ديسمبر، هاجم الروس أوكرانيا بمسيرات من طراز شاهد، من اتجاهات زابوروجيا والقرم".

وأشارت إلى أن الطائرات المقاتلة الأوكرانية ووحدات الصواريخ المضادة للطائرات شاركت في صد الهجمات الروسية.

وعلى صعيد متصل، أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم تسجيل 84 اشتباكا بين عناصر الجيش الأوكراني والقوات الروسية في عدة مناطق، خلال الساعات ال`24 الماضية.

ونقلت /يوكرين فورم/ عن هيئة الأركان قولها - في بيان لها - "إن القوات الروسية نفذت هجمات على أراض أوكرانية، خلال الليلة الماضية". وأشارت إلى أن القوات الروسية شنت 30 غارة جوية ونفذت 71 ضربة باستخدام أنظمة صواريخ متعددة الإطلاق، على مواقع جنود أوكرانيين ومنشآت مدنية.

وقالت "إن قوات المدفعية الأوكرانية استهدفت مواقع ارتكاز قوات روسية ومعدات عسكرية تابعة للجيش الروسي".