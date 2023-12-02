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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رفض منح ترامب الحصانة من تهم جنائية لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية 2020

ترامب
ترامب
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رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالي بواشنطن، اليوم السبت، منح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الحصانة من تهم جنائية تخص تصرفاته خلال توليه الرئاسة في القضايا التي تزعم محاولاته لقلب نتائج انتخابات عام 2020.

وقالت المحكمة، حسبما أفادت قناة «الحرة»، أنه سيتم مقاضاة ترامب بالدعاوى المتعلقة باقتحام مبنى الكابيتول التابع للكونجرس في 6 يناير عام 2021، في قرار يحمل تبعات والصادر عن محكمة الاستئناف الفيدرالي في العاصمة واشنطن.

رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالي بواشنطن، اليوم السبت، منح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الحصانة من تهم جنائية تخص تصرفاته خلال توليه الرئاسة في القضايا التي تزعم محاولاته لقلب نتائج انتخابات عام 2020.

وقالت المحكمة، حسبما أفادت قناة «الحرة»، أنه سيتم مقاضاة ترامب بالدعاوى المتعلقة باقتحام مبنى الكابيتول التابع للكونجرس في 6 يناير عام 2021، في قرار يحمل تبعات والصادر عن محكمة الاستئناف الفيدرالي في العاصمة واشنطن.

 

ترامب الحصانة الانتخابات الرئاسية 2020