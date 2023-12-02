رفض منح ترامب الحصانة من تهم جنائية لتغيير نتائج الانتخابات الرئاسية 2020

رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالي بواشنطن، اليوم السبت، منح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الحصانة من تهم جنائية تخص تصرفاته خلال توليه الرئاسة في القضايا التي تزعم محاولاته لقلب نتائج انتخابات عام 2020.

وقالت المحكمة، حسبما أفادت قناة «الحرة»، أنه سيتم مقاضاة ترامب بالدعاوى المتعلقة باقتحام مبنى الكابيتول التابع للكونجرس في 6 يناير عام 2021، في قرار يحمل تبعات والصادر عن محكمة الاستئناف الفيدرالي في العاصمة واشنطن.

رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالي بواشنطن، اليوم السبت، منح الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، الحصانة من تهم جنائية تخص تصرفاته خلال توليه الرئاسة في القضايا التي تزعم محاولاته لقلب نتائج انتخابات عام 2020.

وقالت المحكمة، حسبما أفادت قناة «الحرة»، أنه سيتم مقاضاة ترامب بالدعاوى المتعلقة باقتحام مبنى الكابيتول التابع للكونجرس في 6 يناير عام 2021، في قرار يحمل تبعات والصادر عن محكمة الاستئناف الفيدرالي في العاصمة واشنطن.