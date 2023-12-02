انطلاق اليوم الثاني للتصويت في الانتخابات الرئاسية بسفارات وقنصليات 11 دولة

بدأ اليوم الثاني من عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية لاختيار رئيس جمهورية مصر العربية وبدأ المصريون المقيمون في نيوزيلندا وأستراليا واليابان وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية وتايوان والصين وهونج كونج وسنغافورة وماليزيا والفلبين في التوجه إلى سفارات مصر للإدلاء بأصواتهم في ثاني أيام الانتخابات منذا التاسعة صباحا بتوقيت تلك البلاد نظرا لفروق التوقيت، وتم الانتهاء من جميع الترتيبات اللازمة لاستقبال الناخبين في هذه السفارات وشهد اليوم الأول حضورًا ملحوظًا من أبناء الجاليات المصرية بمختلف دول العالم.

وتجددت الدعوة من السفارات للمواطنين المصريين المقيدين في قاعدة بيانات الناخبين للحضور والمشاركة في العملية الديمقراطية ويتم استقبال الناخبين في مقر السفارة من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساء ، وذلك لضمان مشاركة أكبر عدد ممكن من المصريين في اختيار رئيس البلاد في الفترة القادمة.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.



وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.