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السبت 02 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الولايات المتحدة تعرب عن تطلعها العمل مع لاوس لتنمية العلاقات بين الدولتين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعربت الولايات المتحدة عن تطلعها العمل مع حكومة لاوس لتنمية العلاقات بين الدوليتين.

جاء ذلك في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية أمس الجمعة بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لتأسيس جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية.

وذكر البيان أن الولايات المتحدة ستواصل بناء علاقات قوية من خلال زيادة التبادلات الشعبية، ودعم الأهداف التنموية فى لاوس، ومواصلة توسيع الشراكة الشاملة بين الولايات المتحدة وجمهورية لاوس.

وأشار البيان إلى المجتمع اللاوسي الأمريكى النابض بالحياة في الولايات المتحدة يساعد في هذه الجهود، في الوقت الذى تسعى فيه البلدين إلى جعل منطقة المحيطين الهندى والهادئ أكثر ازدهارًا وسلامًا وأمانًا.

الولايات المتحدة لاوس تنمية العلاقات بين الدولتين