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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. طائرات الاحتلال تقصف عدة مناطق في شمال وجنوب قطاع غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تواصل طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية، ومدفعيتها وزوارقها، قصف عدة مواقع في قطاع غزة، تتركز بشكل لافت في خان يونس، جاء ذلك حسبما أفادت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية لـ "وفا"، بأن طائرات الاحتلال تواصل شن سلسلة غارات عنيفة على منازل المواطنين في الشيخ نصر، وبني سهيلا، ووصلت الشظايا إلى مدرسة تابعة لوكالة الأونروا التي تأوي مئات النازحين.

وأضافت أن مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الزراعية الشرقية لمدينة خان يونس، في الوقت الذي تقصف فيه أيضا الزوارق الحربية المناطق الساحلية للمدينة.

ووسط قطاع غزة، تواصل طائرات الاحتلال والزوارق الحربية، قصف عدة مناطق في دير البلح، في ظل إطلاق القنابل الضوئية بشكل كثيف.

وشمال القطاع، استهدفت طائرات الاحتلال الحربية، منازل المواطنين في التوام والشيخ رضوان، وجباليا وبيت لاهيا.

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