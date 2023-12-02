سفير مصر في روسيا: نأمل أن يدلي أكبر عدد من المصريين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

السبت 02/ديسمبر/2023 - 03:21 ص

حرص السفير المصري لدى روسيا نزيه النجاري، على توجيه رسائل للجالية المصرية في موسكو بالإقدام بشكل مكثف على مقر السفارة، من أجل الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، إذ ذكر أن السفارة استعدت تماما لإدلاء المصريين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية واستقبلت اليوم عددا كبيرا من المواطنين، وتأمل ن يدلي أكبر عدد من المصريين بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية خلال اليومين القادمين.

وأضاف النجاري، خلال رسالة له على شاشة «القاهرة الإخبارية»، بأن استعدادات السفارة المصرية في موسكو للانتخابات الرئاسية، جرت على أكمل وجه قبل عدة أيام من بداية التصويت، مشيدا بالدولة المصرية متمثله في الخارجية المصرية التي وفرت كل الإمكانيات اللازمة لعملية التصويت، مؤكدا أن الانتخابات اليوم على خير ما يرام وكانت وفقا لتعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتابع: « نلتزم بهذه التعليمات بشكل دقيق جدا، يصل عدد أفراد الجالية المصرية في روسيا إلى حوالي 40 ألف مصري، ونأمل أن يتمكن العدد الأكبر منهم من الإدلاء بصوته، نحن ندرك أن المصريين في روسيا موجودون في مدن روسية كثيرة وقد لا تساعد الظروف بعضهم في الحضور إلى موسكو للإدلاء بصوته»، كما أن السفارة تواصلت مع الطلاب المصريين في روسيا منذ فترة طويلة قبل التصويت لتوعيتهم بقواعد وتفاصيل عملية الانتخابات الرئاسية ونشرت هذه القواعد والتفاصيل على الموقع الالكتروني للسفارة.