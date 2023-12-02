سفارات وقنصليات مصر بأغلب دول آسيا تغلق أبوابها بعد نهاية اليوم الأول للانتخابات

رصدت غرفة عمليات تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إغلاق سفارات وقنصليات مصر في عدد من دول العالم، أبوابها في نهاية اليوم الأول من تصويت المصريين في الخارج، حيث تتم عملية التصويت في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي وتغلق في تمام التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لكل دولة.

وانتهى التصويت في سفارات مصر في كلًا من كوريا الجنوبية وأوكرانيا واليابان والصين وسنغافورة وماليزيا ونيوزيلندا وأستراليا وسلطنة عمان وإيطاليا وسويسرا وألمانيا وصربيا، والإمارات ووإيران وأذريبجان وأرمينيا وجورجيا وروسيا وقطر وتركيا، والهند والأردن، والسعودية والكويت، وغيرها.

وبدأ تصويت المصريين في الخارج في انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الجمعة، وعلى مدار 3 أيام تنتهي الأحد في عدد 137 لجنة فرعية موزعين بمقر البعثات الدبلوماسية فى دول العالم، ويكون تصويت المصريين بالخارج عن طريق الحضور الشخصي إلى مقر السفارة أو القنصلية المصرية التى يتواجد فيها الناخب في الأيام المحددة للتصويت واختيار المرشح الذى يرغب فيه ووضع بطاقة الاقتراع في صندوق المخصص لذلك.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وهي أن يقوم الناخب بتقديم إثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر العربية، وأن يكون إثبات الشخصية إما عن طريق بطاقة الرقم القومى سارية أو جواز السفر سارى الصلاحية مثبتا به الرقم القومى.

وبحسب الهيئة، فلا يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومي سارية عند التصويت في انتخابات الرئاسة للمصريين في الخارج، وإنما يشترط فقط في حال الاستعانة بجواز السفر أن يكون سارياً.

