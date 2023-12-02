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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزير الخارجية التونسي يبحث مع رئيس البعثة الأممية لدعم ليبيا سبل التعاون بين الجانبين

نبيل عمار وزير الشئون
نبيل عمار وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين
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بحث نبيل عمار وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، مع عبد الله باتيلي، المبعوث الخاص للأمين العام الأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا سبل تعزيز التعاون بين الجانبين. 

وذكرت الخارجية التونسية فى بيان الجمعة، أن اللقاء تناول حرص تونس على إيجاد تسوية سياسية في ليبيا على أساس حل ليبي ليبي، مؤكدة دعمها للجهود الأممية المبذولة من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف. 

ومن جانبه، أكد المبعوث الأممي أن اللقاء استعراض مستجدات العملية السياسية في ليبيا ومساعي البعثة الأممية من أجل تقريب وجهات النظر بين مختلف الأطراف.

وجدد التأكيد على دور تونس الفاعل منذ بداية الأزمة الليبية، معربا عن تطلعه إلى مزيد من تعزيز التعاون خلال الفترة القادمة لدفع المسار السياسي بهذا البلد الشقيق، بما يستجيب لتطلعات الشعب الليبي ولكافة شعوب المنطقة في الأمن والاستقرار والتنمية.

وزير الخارجية التونسي رئيس البعثة الأممية لدعم ليبيا سبل التعاون بين الجانبين