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السبت 02 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس جنوب إفريقيا: العملية الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل جرائم حرب ضد الفلسطينيين

رئيس جنوب إفريقيا
رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا
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 أكد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، خلال كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، أن العملية الإسرائيلية في قطاع غزة تمثل "جرائم حرب" ضد الفلسطينيين، مشددا بإنهاء الحرب على الفور، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية.

وأوضح رئيس جنوب إفريقيا، خلال كلمته في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" المنعقد في دبي، قائلا: "تعقد هذه القمة في وقت يعاني فيه جزء كبير في عالمنا من الفوضى، ونحن نشعر بالقلق إزاء المأساة الوحشية التي تحدث في قطاع غزة".

وشدد رامافوزا: "إن الحرب ضد الشعب الفلسطيني البريء تشكل جرائم حرب، ويجب أن تنتهي على الفور".

هذا ووصف الرئيس سيريل رامافوزا، في وقت سابق، الأعمال الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها "إبادة جماعية وجرائم حرب"، مؤكدا على وقف إطلاق النار، واستئناف الحوار بين الجانبين، وضرورة نشر قوات أممية لمراقبة ومراعاة نظام وقف إطلاق النار وحماية المدنيين".

رئيس جنوب إفريقيا العملية الإسرائيلية قطاع غزة جرائم حرب ضد الفلسطينيين