مؤقتًا.. يوفنتوس يتصدر الدوري الإيطالي بفوز صعب على مونزا

انقض فريق يوفنتوس على صدارة الدوري الإيطالي، مساء الجمعة، بعد فوزه الصعب على مضيفه مونزا بهدفين مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما ملعب يو باور، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة «السيري آ».

بدأ اليوفي رحلة البحث عن نقاط المباراة الثلاثة مبكرًا، حتى احتسب حكم اللقاء له ركلة جزاء في الدقيقة 11، ولكن أهدرها الصربي دوشان فلاهوفيتش بعد تصدي حارس مونزا للكرة على مرتين.

وبعد مرور دقيقة واحدة، وضع أدريان رابيو، فريق السيدة العجوز في المقدمة بهدف من رأسية قوية متابعًا ركلة ركينة من زميله هانز نيكولوسي، لينتهي الشوط الأول بتقدم يوفنتوس على مونزا بهذا الهدف.

واستمرت النتيجة بتقدم اليوفي حتى الدقيقة 90+1، حينما سجل فالنتين كاربوني هدف التعادل لأصحاب الأرض.

وأنقذ فيديريكو جاتي، يوفنتوس من التعادل، مسجلًا هدف في الوقت القاتل من المباراة، وذلك في الدقيقة 90+4 من صناعة رابيو، ليفوز يوفنتوس على مونزا بنتيجة 2-1.

وبهذا الفوز، تصدر يوفنتوس الدوري الإيطالي مؤقتًا برصيد 33 نقطة، وذلك قبل المواجهة النارية بين إنتر ميلان المتصدر قبل انطلاق الجولة 14 أمام نابولي، فيما تجمد رصيد مونزا عند 18 نقطة في المركز التاسع.