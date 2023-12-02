اليوم.. ريال مدريد يسعى للحفاظ على صدراة الدوري الإسباني من بوابة غرناطة

يستضيف فريق ريال مدريد، اليوم السبت، نظيره غرناطة على ملعب سانتياجو برنابيو، في مباراة تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الإسباني لموسم 2023-2024.

ويأمل الريال في لقاء اليوم، في الحفاظ على صدراته لبطولة الدوري الإسباني، منتظرًا نتيجة مباراة جيرونا وفالنسيا، حيث ينافس الأول، الملكي على الصدارة بفارق الأهداف.

وأعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة اللاعبين المستدعاة لمواجهة غرناطة، التي يديرها تحكيميًا الحكم بابلو جونزاليس.

وشهدت قائمة الميرينجي، تواجد الدولي الإنجليزي جود بيلينجهام، بالرغم أن الشكوك كانت تحول حول لحاقه بالمباراة بعد مغادرته مران اللوس بلانكوس الأخير.

كما شهدت القائمة، عودة الحارس كيبا أريزابالاجا من جديد، بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

ويغيب لوكا مودريتش عن اللقاء بسبب الإصابة، لينضم لكتيبة المصابين وعلى رأسهم، أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينجا، والبرازيلي فينسيوس جونيور.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام غرناطة

ومن المتوقع، أن يكون تشكيل ريال مدريد أمام غرناطة، على النحو التالي.

حراسة المرمى: أندريه لونين

خط الدفاع: داني كارفخال، ناتشو، أنطونيو روديجير، فيرلاند ميندي

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، توني كروس، داني سيبايوس، جود بيلينجهام

وفي الهجوم: خوسيلو، رودريجو جوس.

ويتصدر ريال مدريد، جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بفارق الأهداف عن جيرونا الوصيف، بينما يأتي غرناطة في المركز التاسع عشر وفي رصيده 7 نقاط.

موعد مباراة ريال مدريد وغرناطة والقناة الناقلة

وتنطلق صافرة مباراة ريال مدريد وغرناطة، في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3.