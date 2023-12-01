نائبة: كلمة السيسي في cop28 أكدت أهمية تعزيز العمل الجماعي

قالت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات في "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في مدينة دبي بالإمارات، أكدت أهمية تعزيز العمل الجماعي والعاجل للتعامل مع تحدي تغير المناخ.

وأضافت أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسي أكدت علي ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من تداعيات التغير المناخي، والعمل على احتواء آثار تغير المناخ، كما أن مصر ملتزمة بالعمل على مواجهة تحديات تغير المناخ.

ودعت " إسحق" المجتمع الدولى بضرورة اتخاذ خطوات أكثر طموحا لمواجهة التغيرات المناخية، مؤكدة أن ضرورة تعزيز العمل الجماعي والعاجل للتعامل مع تحدي تغير المناخ بما يعزز القدرة على ضمان التنمية المتوافقة مع البيئة التي تحفظ كوكب الأرض للأجيال المستقبلية.

وثمنت النائبة رشا إسحق نداء الرئيس السيسي لجميع الأطراف بتقديم الدعم الكامل والمخلص لدولة الإمارات لضمان خروج مؤتمر دبي بنتائج تاريخية، قائله:" تأكيد الرئيس السيسي على أن جميع شعوب العالم عازمة على إنقاذ وحماية كوكب الأرض وحماية ومستقبل الأبناء والأحفاد جيلاً بعد جيل تؤكد أن لدينا قائد بارع ويعلم مسئولياته جيدا