ads
الجمعة 01 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

نائبة: كلمة السيسي في cop28 أكدت أهمية تعزيز العمل الجماعي

النائبة رشا إسحق
النائبة رشا إسحق أمين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت النائبة رشا إسحق أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن  كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة رؤساء الدول والحكومات في "الدورة الـ28 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المُتحدة الإطارية لتغير المناخ" في مدينة دبي بالإمارات، أكدت أهمية تعزيز العمل الجماعي والعاجل للتعامل مع تحدي تغير المناخ.
وأضافت  أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس السيسي أكدت علي ضرورة اتخاذ إجراءات من شأنها الحد من تداعيات التغير المناخي، والعمل على احتواء آثار تغير المناخ، كما أن  مصر ملتزمة بالعمل على مواجهة تحديات تغير المناخ.
ودعت " إسحق" المجتمع الدولى بضرورة اتخاذ خطوات أكثر طموحا لمواجهة التغيرات المناخية،  مؤكدة أن ضرورة تعزيز العمل الجماعي والعاجل للتعامل مع تحدي تغير المناخ بما يعزز القدرة على ضمان التنمية المتوافقة مع البيئة التي تحفظ كوكب الأرض للأجيال المستقبلية.

وثمنت النائبة رشا إسحق نداء الرئيس السيسي لجميع الأطراف بتقديم الدعم الكامل والمخلص لدولة الإمارات لضمان خروج مؤتمر دبي بنتائج تاريخية، قائله:" تأكيد الرئيس السيسي على أن  جميع شعوب العالم عازمة على  إنقاذ وحماية كوكب الأرض وحماية ومستقبل الأبناء والأحفاد جيلاً بعد جيل تؤكد أن لدينا قائد بارع ويعلم مسئولياته جيدا

النائبة رشا إسحق أمين مجلس الشيوخ كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي