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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

يد الزمالك يفوز على الجزيرة 30-29 في كأس مصر

يد الزمالك
يد الزمالك
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فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك، على نظيره الجزيرة بنتيجة 30-29، بعد اللجوء للأشواط الإضافية، ضمن منافسات دور الـ16 لمسابقة كأس مصر موسم 2023-2024 والتي أقيمت على صالة المركز الأولمبي بالمعادي.

انتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 24-24، ولجأ بعدها الفريقان لأشواط إضافية انتهت بفوز الزمالك 30 - 29.

بهذا الفوز يلتقي الزمالك مع فريق اتحاد الشرطة في مباراة دور الثمانية، يوم 8 مارس، وسيتم تحديد مكان إقامة اللقاء لاحقا.

يقود الفريق فنياً، أحمد رمضان مديراً فنياً، وإيهاب محسن مساعد مدرب، وحمادة عبدالباري مديراً للفريق، ومحمد أشرف طبيباً، وأحمد صلاح مدرباً للأحمال.

الزمالك الجزيرة كاس مصر