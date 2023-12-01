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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

عبد السند يمامة: برنامجي الانتخابي يعتمد على إصلاح التعليم

عبدالسند يمامة
عبدالسند يمامة
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قال المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إن محاور برنامجه الانتخابي، تتضمن أنه لن يكون هناك اصلاحًا إلا بإصلاح التعليم.

وتابع خلال كلمته بالمؤتمر الانتخابي المنعقد بمنطقة المرج: "كما أن الاصلاح التشريعي ضرورة، فضلا عن استقلال القضاء والتوازن بين السلطات، والتوازن بين اختصاصات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعودة اختصاص التشريع لمجلس الشيوخ".

وأشار إلى أن الكل يكتوي بنار الأسعار،كما أن الحد الأدنى يجب أن يسد احتياجات المواطن الأساسية، لأن الناس تأن وتعاني لشراء السلع الأساسية.

وأضاف: "الإدلاء بالأصوات خارج مصر بدأ وننتظركم الأسبوع القادم في الداخل.. صوتك أمانة ومتقعدش في البيت ومحدش هيقدر يغير النتيجة.. عاوز تستمر زي العشر سنين اللي فاتت ولا عاوز تغيير.. لو عاوزين نغير انزلوا الانتخابات".

الحملة الانتخابية للدكتور عبدالسند يمامة عبدالسند يمامة