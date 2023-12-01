سلمى علي تحصد فضية نهائي الجائزة الكبرى للباراتايكوندو

حققت بطلة مصر سلمى علي لاعبة منتخب مصر للباراتايكوندو الميدالية الفضية، بمنافسات وزن 52 كجم، في بطولة الجائزة الكبرى والتي تستضيفها مدينة مانشستر الإنجليزية ، خلال الفترة ما بين 30 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر الجاري.

وذلك بعد خسارتها في المباراة النهائية أمام بطلة البرازيل بنتيجة 7-4 لتحقق فضية البطولة.

وكانت ضمنت اللاعبة ميدالية مصرية في البطولة بعد تأهلها إلى منافسات النهائي بعد تغلبها على بطلة المكسيك في نصف النهائي بنتيجة 11-5، وكانت اللاعبة قد تألقت في الدور الربع النهائي وتغلبت على لاعبة البرازيل بنتيجة 4-15 لتتأهل إلى نصف نهائي البطولة.

ويترأس البعثة المهندس محمد عجيزة عضو الاتحاد المصري للتايكوندو والمشرف العام على منتخب التايكوندو بالإضافة إلى المحاسب حازم قنديل عضو مجلس الإدارة والمشرف على منتخب الباراتايكوندو كرئيس لبعثة الباراتايكوندو.

ويتواجد فنيا كل من أسامة السيد كمدرب عام بالإضافة إلى محمد مجدي كمدرب وإسماعيل مهران مدرب لفريق الباراتايكوندو.

وكانت اللاعبة قد توجت في سبتمبر الماضي بذهبية بطولة الجائزة الكبري فئة " G6 “ والتي أقيمت بالمكسيك لتصبح أول لاعبة مصرية تفوز بميدالية ببطولة الجائزة الكبرى للباراتايكوندو.

وتوجت سلمى بالذهبية عقب تغلبها في المباراة النهائية على لاعبة منغوليا 3-2 .

وكانت سلمى علي قد فازت في دور الثمانية على لاعبة بريطانيا 16/2 وفي مصف النهائي تغلبت على لاعبة المكسيك 0/2 قبل أن تفوز في المباراة النهائية على بطلة منغوليا.