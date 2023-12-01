قيادي بـ"مستقبل وطن": هناك محاولات فاشلة من جماعات الشر لتشويه العملية الانتخابية

أكد رشاد عبدالغني، القيادي في حزب مستقبل وطن، أن المصريين لديهم من الوعي ما يكفي بأهمية المشاركة الإيجابية والكبيرة في الانتخابات الرئاسية، مضيفا أنهم يحريصون كل الحرص على أداء هذا الواجب الوطني والاستحقاق الدستوري الهام وفقًا لما أقره الدستور والقانون.

وأوضح عبد الغني في بيان له اليوم، أن هذه المشاركة من شأنها استكمال خارطة البناء ومسيرة التنمية والتعاون والاتحاد في مواجهة أي تحديات تهدد أمن واستقرار الوطن سواء كان من الداخل أو من الخارج، والمضي في طريق بناء الإنسان المصري وتحسين مستوى المعيشة والارتقاء بكافة الخدمات والملفات المختلفة، وعلى رأسها ملفات الصحة والتعليم والاقتصاد والإنتاج.

واستنكر القيادي في حزب مستقبل وطن ، دعوات المقاطعة المسمومة التي أطلقتها جماعات الشر في محاولة فاشلة لتشويه العملية الانتخابية، وعرقلة المسار الديمقراطي بشكل سليم، والنيل من أمن واستقرار مصر، وإفساد التلاحم الشعبي الذي ساد بين أبناء الوطن منذ أكثر من 10 سنوات.

وأشار القيادي في حزب مستقبل وطن إلى أن الشعب المصري يثق كل الثقة في الإشراف القضائي النزيه على العملية الانتخابية، لتخرج النتائج معبرة عن إرادة المصريين وتطلعاتهم الذين لم ولن يتنازلوا عن حقهم في التصويت في مشهد ديمقراطي يليق بمصر أمام العالم ويؤكد حب الشعب لوطنه وحرصه على أن يظل وطنًا شامخًا رائدًا في مصاف الدول المتقدمة.

ووجه عبدالغني ، دعوته إلى المصريين في الخارج بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي وتجديد الثقة فيه، حفاظاً على مكانة وقيمة مصر أمام العالم، وتستكمل جهوده في تحقيق تطلعات وآمال الجاليات المصرية، وتعزز من استقرارهم وتواجدهم كصورة مشرفة لمصر أمام العالم، وتسهم في توفير التسهيلات اللازمة لهم لتعزيز استثماراتهم في الوطن، واستكمال المبادرات التى أطلقها مؤخرا لخدمتهم .