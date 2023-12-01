بمشاركة مصر.. انطلاق البطولة العربية العسكرية الخامسة للرماية بقطر غدا

تنطلق غداً السبت البطولة العربية العسكرية الخامسة للرماية - الأولى لأسلحة الخرطوش ( الاسكيت - تراب ) للرجال والسيدات ، التى تستضيفها القوات المسلحة القطرية وتستمر حتى 9 ديسمبر 2023 ، والتى ستقام فعالياتها بمجمع ميادين الرماية ( لوسيل ) بمدينة الدوحة .

وقد وجهت اللجنة العليا المنظمة للبطولة الدعوة للواء حسام خضر - نائب رئيس الإتحاد العربى للرياضة العسكرية ، والوزير المفوض طارق عبد السلام - أمين عام الإتحاد العربى للرياضة العسكرية - مدير الإدارة العسكرية بجامعة الدول العربية ، لحضور فعاليات البطولة .

يشرف على البطولة من الإتحاد العربى للرياضة العسكرية العميد الركن محسن مطلق المعصب " الكويت " عضو المكتب التنفيذى للإتحاد - مشرفا إدارياً ، والعقيد عبد العزيز مستحسن " المغرب " عضو اللجنة الفنية للإتحاد - مشرفا فنياً ، ورئيس رقباء محمد بن مسعود القرنى " السعودية " عضو اللجنة الإعلامية للإتحاد - مشرفا إعلامياً ، ومن الأمانة العامة للإتحاد على جاد محمد المدير المالى للإتحاد .

يشارك في البطولة من الدول العربية أعضاء الإتحاد العربى للرياضة العسكرية كل من : مصر ، الكويت ، تونس ، الأردن ، سوريا ، سلطنة عمان ، وقطر ( الدولة منظم البطولة ) .

وقد استعدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة جيداً ، وباتت كافة أمور البطولة جاهزة لإنجاح هذا الحدث والعرس العربى الكبير .