ads
السبت 02 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"عمره ما خدمنى".. مدرس الزمالك الأسبق يوضح علاقته بمرتضى منصور

محمد صلاح مدرب نادي
محمد صلاح مدرب نادي الزمالك الأسبق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكد محمد صلاح مدرب نادي الزمالك الأسبق أنه ليس محسوبا على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.

وقال صلاح خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: مرتضى منصور عمره ما خدمني، ولكن الصداقة شئ آخر حيث تربطني به صداقة، وليس من الأصل إنكار صداقتي به.

 

وأجاب صلاح في الحلقة على سؤال بشأن توقعاته بتألق إمام عاشور، لاعب الأهلي مع القلعة الحمراء.

كما كشف نجم الزمالك السابق، أن بعضا من لاعبي النادي الأهلي يتشاجرون حاليا داخل الملعب وخارجه، قائلا: فيه خناقات وتطاول من بعض اللعيبة.. كهربا والشناوي.. لو بحثنا سيد عبدالحفيظ مشي ازاي هتلاقيها بسبب لعيب.

وعلق محمد صلاح على أنباء ترشيح حسام حسن لتدريب الزمالك خلفا للكولومبي أوسوريو، قائلا: المدرب اللي مشي، أول مرة أشوف حد يبقى صعبان عليه النادي يكسب.

وقال صلاح أيضا إنه لا يخشى توقيع المدافع أحمد فتوح، للنادي الأهلي بعد أزمته الأخيرة مع نادي الزمالك وإيقافه لمدة شهر.

وشرح نجم الزمالك أسباب عدم حصول نادي بيراميدز على أي بطولات رغم امتلاكه أفضل اللاعبين محليا.

الإعلامية ايمان أبوطالب القلعة الحمراء النادي الاهلي