محمد صلاح يفجر مفاجأة: كهربا يستقطب بعض لاعبي الزمالك للأهلي

فجر الكابتن محمد صلاح مدرب الزمالك الأسبق، مفاجأة من العيار الثقيل مؤكدا أن 5 آلاف جنيه كانت السبب في رحيل الكابتن رضا عبد العال للزمالك، وكشف أن كهربا يستقطب بعض اللاعبين حاليا من الزمالك للأهلي مستغلا صداقته بهم.



وأضاف صلاح خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها بالخط العريض على شاشة الحياة: أطالب باستكمال شيكابالا وعدم اعتزاله موضحا ان عبد الله السعيد أفضل لاعب في مصر رغم أن عمره 39 عاما وتابع : أؤيد رحيل عبد الغني عن الزمالك لتراجع مستواه.

وقال صلاح في حواره، إن مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، لم يخدمه في أي شيء.

وأجاب في الحلقة على سؤال بشأن توقعاته بتألق إمام عاشور، لاعب الأهلي مع القلعة الحمراء.

كما كشف نجم الزمالك السابق، أن بعضا من لاعبي النادي الأهلي يتشاجرون حاليا داخل الملعب وخارجه، قائلا: فيه خناقات وتطاول من بعض اللعيبة.. كهربا والشناوي.. لو بحثنا سيد عبدالحفيظ مشي ازاي هتلاقيها بسبب لعيب.

وعلق محمد صلاح على أنباء ترشيح حسام حسن لتدريب الزمالك خلفا للكولومبي أوسوريو، قائلا: المدرب اللي مشي، أول مرة أشوف حد يبقى صعبان عليه النادي يكسب.

وقال إنه لا يخشى توقيع المدافع أحمد فتوح، للنادي الأهلي بعد أزمته الأخيرة مع نادي الزمالك وإيقافه لمدة شهر.

