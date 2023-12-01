قبيل غلق الباب.. الجالية المصرية في المغرب تواصل التصويت في الانتخابات الرئاسية

يواصل أبناء الجالية المصرية بالمغرب علي السفارة المصرية للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، بالتزامن مع اقتراب انتهاء التصويت في اليوم الأول.

وبدأت السفارة المصرية فى المغرب استقبال أبناء الجالية المصرية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية وفقا للتوقيت المحلى، وتم فتح اللجنة الانتخابية في المواعيد المحددة مسبقا من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أنه يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويكون متواجداً خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيماً أو مسافراً لفترة وجيزة، أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري المتضمن الرقم القومي.