سقوط 178 شهيدا خلال 13 ساعة من استئناف الاحتلال العدوان على غزة

ارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ صباح اليوم الجمعة، إلى 178 شهيدا و589 مصابا، أغلبهم من الأطفال والنساء، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية.

وأفادت بيانات صادرة عن المستشفيات العاملة في القطاع، بأنها استقبلت حتى الساعة الثامنة من مساء اليوم، جثامين 178 شهيدا، إلى جانب 589 مصابا.

ووصل مستشفى الشهيد كمال عدوان في بلدة بيت لاهيا شمال غزة، ما يزيد عن 54 شهيدا منذ ساعات الصباح. كما وصل المستشفى الأهلي العربي "المعمداني" جثامين أكثر من 30 شهيدا، إثر قصف الاحتلال مدينة غزة، خاصة الشجاعية والزيتون، أغلبهم من الأطفال والنساء. كما وصل إلى المستشفيات في جنوب القطاع، العشرات من الشهداء والمصابين.

كان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف عدوانه على قطاع غزة، صباح اليوم الجمعة، بعد دقائق من انتهاء الهدنة الإنسانية المؤقتة التي استمرت لأسبوع واحد فقط.