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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس الإنجيلية يشهد تنصيب القس مايكل رفعت راعيًا شريكًا للعطارين

الدكتور القس أندرية
الدكتور القس أندرية زكي
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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في حفل تنصيب القس مايكل رفعت راعيًا شريكًا بالكنيسة الإنجيلية بالعطارين ورسامة شيوخ وشمامسة جدد للكنيسة، اليوم الجمعة، بمحافظة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتور القس راضي عطالله، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، والدكتور القس رفعت فتحي، الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس ماجد كرم، نائب رئيس السنودس، والقس إيهاب طلعت، رئيس مجلس التربية، والقس شكري شاكر، رئيس مجلس المؤسسات الطبية، والقس مايكل أنور، راعي الكنيسة الإنجيلية بالإبراهيمية، والقس ماهر إبراهيم، راعي الكنيسة الإنجيلية بالعصافرة، والقس أمجد أيوب، راعي الكنيسة الإنجيلية بدمنهور، والقس حاتم فكري راعي الكنيسة الإنجيلية بمنيا القمح.

وفي بداية خطاب الحفل قدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة للقس مايكل رفعت وجميع الشيوخ والشمامسة الجدد، كما هنأ راعي كنيسة العطارين الدكتور القس راضي عطالله، معبرًا عن سعادته الكبيرة بمشاركة شعب الكنيسة الحبيب الاحتفال اليوم.

وأضاف الدكتور القس أندريه زكي: "تحديات الخدمة والرعاية كبيرة، وحياة الخدمة والرعاية تحتاج إلى إرادة روحية، وقرار مصيري، وهو لحظة القدرة على العودة والرجوع إلى الطريق الجديد، القدرة على العودة يجنبنا الاستعلاء الروحي والزيف الروحي والانشغال بالشكل وتجاهل المضمون".

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