إستونيا تخطط لزيادة مساحة الأنشطة العسكرية على الحدود مع روسيا

قال وزير الدفاع الاستوني، هانو بيفكور، اليوم الجمعة، إن بلاده تخطط مضاعفة مساحة التدريب العسكري في منطقة سرجالا على الحدود مع روسيا من مساحتها الحالية حوالي 28 كيلومترا مربعا إلى 77.7 كيلومتر مربع.

وأوضح بيفكور في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإستونية اليوم أنه "ليس من غير المعلوم أننا قمنا بتطوير قدراتنا العسكرية بشكل سريع، ومن المفهوم أن هذا يوجب معه الحاجة إلى توسيع فرص التدريب لدينا".

من جانبه، أوضح مدير مشروع التدريب بالمركز الوطني الاستوني للاستثمار الدفاعي، إيلاري كالمارو، أن التوسعة كانت قادمة منذ فترة طويلة، موضحا أن "توسيع مجال التدريب قد انعكس بالفعل في الخطط العامة للبلديات منذ عام 2005، وكانت الخطة تتمثل في استخدام موقع محجر الصخر الزيتي الذي تم إعادة تأهيله سابقا كميدان تدريب".