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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

حملة عبدالسند يمامة: مرشحنا يتقدم في تصويت المصريين بالخارج

عصام صباحي
عصام صباحي
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أكد عصام الصباحي، مدير حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، في كلمته في مؤتمر القاهرة الحاشد بمنطقة المرج، أن المشهد الحالي يطمئن الوفديين، مشيرا إلى أن الانتخابات بدأت في الخارج، واليوم في الكويت هناك 8 آلاف صوت لصالح يمامة.


وأضاف مدير حملة الدكتور عبد السند، أن الانتخابات بدأت كذلك في جدة وأول صوت كان المهندس محمد حسن يمامة، وجميع سفاراتنا لنا نصيب كبير فيها والدكتور عبدالسند يمامة قد يكون له نصيب الأسد.

 

وأوضح الصباحي، أنه لابد أن نتواجد جميعا في الانتخابات داخل مصر للإدلاء بأصواتنا، مشددا على أهمية أن يكون حزب الوفد مؤثرا ويعود مرة أخرى للحكم في عهد الدكتور عبد السند يمامة.

عصام الصباحي الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة