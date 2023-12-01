الهضيبي: عبد السند يمامة يخوض الانتخابات من أجل البسطاء

قال ياسر الهضيبي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، إن سعد زغلول لم يخطئ حينما راهن على المستقبل وبعد ١٠٤ عام نؤكد أنه لم يخطئ في هذا الرهان، مؤكدا أنه عندما أشرقت شمس الوفد ظهرت كل القوانين التي تصب في صالح الوطن وكان قانون مجانية التعليم وقانون العمال وغيرها من القوانين التي تحافظ على البسطاء.

واوضح الهضيبي، خلال كلمته بالمؤتمر الانتخابي للحملة بالقاهر، أن الخائفون لا يصنعون الحرية والمرتعشون لا يقدرون على البناء، فحزب الوفد صنع الحرية، مشيرا الي أن كل شى يصغر ويكبر الا حزب الوفد لا يصغر ابدا .

وأكد الهضيبي، ان الدكتور عبد السند يمامة رئيس الوفد يخوض الانتخابات من أجل البسطاء من ابناء هذا الشعب يستقوي بهم ولا يستقوي عليهم، ترشح ايضا من أجل مصالحهم ويحقق أحلامهم فكل الدعم للدكتور عبد السند يمامة وهو المرشح الحقيقى.