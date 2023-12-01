ننشر نتيجة انتخابات مجلس إدارة مركز شباب الكحيل في دمياط

انتهت اليوم الجمعة أعمال الجمعية العمومية العادية 2024/2023 بمقر مركز شباب الكحيل التابع لإدارة شباب كفر البطيخ بإشراف إدارة شئون الهيئات الخاصة بمديرية الشباب والرياضة في دمياط وقد حضر الدكتور وليد الشاذلي جانبا من أعمال الجمعية العمومية .

يتضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس إدارة دورة

2026/2023 ، على مناصب رئيس نائب أمين صندوق عدد 5 عضو شباب ، اعتماد الميزانية للعام المالي السابق والموافقة على موازنة وخطة النشاط للعام المالي الجديد والتصديق على الحساب الختامى للمركز .

تم عقد الجمعية بإشراف قانونى ولجنة عليا من الدكتور وليد الشاذلي مدير المديرية ومديري الإدارات المعنية.

وحضرت النسبة القانونية المقرره لصحة انعقاد الجمعية العمومية ، ولما كان عدد المرشحون علي مناصب مجلس الإدارة أقل من العدد المطلوب اعتبروا فائزين بالتزكية طبقا لنص المادة 16 من لائحة الهيئات الشبابية ويبدأ المجلس في ممارسة اختصاصاته طبقا لنص مواد 37 و 38 و 39 و 40 من اللائحة .

و يتم عقد الجمعيات العمومية ، استنادا إلي قانون تنظيم الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 36 لسنة 2018 .

يذكر أن المديرية بها عدد 101 مركز شباب ، منهم 75 جمعية عمومية انتخاب واستكمال مجلس إدارة ، و26 جمعية عمومية تصديق علي الحساب الختامى .

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة و دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية

نفذت إدارة الشباب والرياضة في مديرية الشباب والرياضة في محافظة دمياط المجموعة الأولي من منافسات دورى حياة كريمة في خماسي كرة القدم تحت شعار " مونديال حياة كريمة" بمركز شباب كفر المياسرة التابع لإدارة الزرقا والتي تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية " الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب و الرياضة بدمياط للفئة العمرية من 16 الي 25 سنة خلال الفترة من 1 نوفمبر 2023 حتى 30 إبريل 2024.

