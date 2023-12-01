بيان نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي

أعلن السيد محمود الشريف نقيب الأشراف، دعم وتأييد أبناء الأشراف للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتعمير.

وأكد نقيب الأشراف خلال مؤتمر النقابة لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية وتوجه المواطنين بكثافة إلى صناديق الاقتراع، مشددًا على أن الانتخابات حق دستوري يضمن للأجيال الحالية والمستقبلية الحق في حياة أفضل و رسم ملامح المستقبل لتحقيق التنمية والاستقرار التي وصلت إليهما البلاد على مدار السنوات الماضية.

وقال :"أدعو المولى عز وجل أن يحفظ وطننا من كل مكروه وسوء، ويوفق القائمين عليه لما فيه مصلحة البلاد والعباد".