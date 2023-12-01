مسيرة حافلة ومميزة من الإنجازات.. الإمارات تحتفل بعيدها الوطني وسط تصدرها 186 مؤشرًا عالميًا.. %17 نموًا في التجارة غير النفطية.. واستقبال 25 مليون سائح 

الإمارات ضمن أهم عشرين دولة من كبار المانحين للمساعدات

أقوى جواز سفر في العالم بدخول 180 دولة دون تأشيرة

تحتفل دولة الإمارات العربية المتحدة، بعيدها الوطني الثاني والخمسين هذا العام، وهي تمضي بنجاح في استكمال مسيرة حافلة ومميزة من الإنجازات الوطنية ذات البعد الإقليمي والعالمي، التي حققت لها الريادة والنمو في مختلف المجالات في وقت قياسي، سعيًا لبلوغ الأهداف الاستراتيجية من رؤية الإمارات ٢٠٣٠، بفضل السياسة الحكيمة لقيادتها برئاسة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.

ويأتي عيد استقلال الإمارات تزامنا مع استضافتها مؤتمر المناخ كوب ٢٨، بحضور ١٤٠ رئيس دولة وحكومة، ليعكس الدور الريادي الذي تتمتع به دولة الإمارات على المستوى العربي والإقليمي والدولي.

كما يأتي هذا اليوم كمناسبة مثالية تقدم فيه القيادة الإماراتية بكل فخر كشفًا شاملًا بأهم إنجازات الدولة التنموية للعام، مع الإعلان عن ملامح الخطط والأهداف المرحلية الاستراتيجية المؤمل تحقيقها في الأعوام المقبلة.

وفي ذكرى الاستقلال، ضربت دولة الإمارات العربية في عام ٢٠٢٣ مثالًا يحتذى به في التحول الحضاري والتنموي المتسارع، إذ نجحت في أن تصبح إحدى أهم وأكبر القوى الاقتصادية الإقليمية والعالمية، إضافة إلى حجز مكان في المقدمة باعتبارها لاعبًا سياسيًا ودبلوماسيًا واستراتيجيًا هامًا في محيطها العربي والإسلامي وأيضًا على المستوى الدولي، وهذا ما عكسه حجم وثقل الإنجازات التي تحققت لدولة الإمارات العربية خلال العام ٢٠٢٣ على مختلف الأصعدة.

وتواصل الإمارات إنجازاتها التي استطاعت تحقيقها، ومنها استضافة “إكسبو ٢٠٢٠ دبي”، ومبنى متحف دبي المستقبل الأيقونة الهندسية التي تتحدى قواعد الهندسة.

ونجحت الإمارات في تحقيق نمو في تجارتها غير النفطية بنسبة ١٧٪، لتصل إلى ٢.٢ تريليون درهم في ظل التراجع العالمي، كما نجحت في استقبال ٢٥ مليون سائح.

وتتصدر دولة الإمارات، ١٨٦ مؤشرًا عالميًا، و٤٣٠ مؤشرًا إقليميًا، ولديها أعلى تصنيف مالي سيادي في المنطقة، وهي الأولى في المنطقة في سهولة ممارسة الأعمال.

وإنسانيًا، حافظت دولة الإمارات على مكانتها للعام التاسع على التوالي ضمن أهم عشرين دولة من كبار المانحين للمساعدات.

وتصدرت الإمارات التصنيف العالمي لأقوى جواز سفر بدخول ١٨٠ دولة دون الحاجة لتأشيرة، وجمعها مليار وجبة لفقراء العالم خلال شهر واحد فقط، بالإضافة إلى تشجيع ملايين الطلاب العرب على القراءة، إذ جمعت الإمارات ٢٤.٨ مليون طالب وطالبة عبر أكبر تحد عالمي للقراءة “تحدي القراءة العربي”.

وتألقت استثمارات الإمارات في الطاقة النظيفة إذ وقعت اتفاقًا بـ١٠٠ مليار دولار للاستثمار في هذا القطاع كما تصدرت الإمارات مؤشر الأمن والتجول ليلًا بأمان.

وكانت الانطلاقة التاريخية لهذا الاتحاد قد بدأت بإجماع حكام الإمارات السبع، وهم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، حاكم رأس الخيمة، والشيخ خالد بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة، والشيخ محمد الشرقي حاكم الفجيرة، والشيخ أحمد المعلا حاكم أم القيوين، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، حاكم عجمان، واتفاقهم على الاتحاد فيما بينهم، حيث أقر دستورا مؤقتا ينظم الدولة ويحدد أهدافها.

وفي ١٨ يوليو ١٩٧١م، قرّر حكّام ست إمارات من الإمارات، هي: أبوظبي، ودبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجيرة، تكوين دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي ٢ ديسمبر ١٩٧١م تمّ الإعلان رسميا عن تأسيس دولة اتحادية مستقلة ذات سيادة.

وفي العاشر من فبراير عام ١٩٧٢م أعلنت إمارة رأس الخيمة انضمامها للاتحاد ليكتمل عقد الإمارات السبع في إطار واحد.