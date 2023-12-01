اقرأ غدا في "البوابة".. انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية فى الخارج

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ السبت 2 ديسمبر 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

رسائل السيسي أمام «COP 28» في دبى.. ضرورة تعزيز العمل الجماعى والعاجل للتعامل مع تحدى تغير المناخ

ضمان التنمية المتوافقة مع البيئة للحفاظ على كوكب الأرض للأجيال المستقبلية

قمة مصرية فرنسية في دبي.. السيسي وماكرون يتفقان على أهمية بدء تسوية شاملة وعادلة للقضية الفلسطينية

تنسيق سياسي.. الرئيس لسوناك: لابد من توفير الحماية اللازمة للمدنيين فى غزة

«القاهرة الإخبارية» من قلب باريس.. داليا عبد الرحيم تحاور المؤرخ الفرنسى شارل سان برو المدير العام لمرصد الدراسات الجيوسياسية.. شارل سان برو: القيادة الإسرائيلية فاشية

انطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية فى الخارج

الوطنية للانتخابات: وفرنا كل سبل المساعدة.. والمصريين بالخارج شركاء للوطن

استئناف العدوان.. استشهاد 109فلسطينيين فى قطاع غزة بعد أسبوع من الهدنة

تسونامي إنساني.. الأونروا تحذر: الهجوم على جنوب غزة قد يدفع مليون لاجئ إلى حدود مصر