تعيش لأكثر من 2000 عام.. كل ما تريد معرفته عن شجرة الباوباب

هناك الكثير من النباتات المعمرة حول العالم ومنها شجرة الباوباب التي تعتبر أقدم النباتات المزهرة الحية وتعيش لأكثر من 2000 عام، وشجرة الباوباب الأفريقية (وتسمى التبلدي في السودان) أقدم النباتات المزهرة الحية ويمكنها العيش لأكثر من 2000 عام، وحجم أكبر شجرة باوباب digitata تقع في ماسيسي، فيمبي، جنوب أفريقيا، بالقرب من الحدود مع زيمبابوي.

وبناءً على أحدث قياساتها، تتمتع ساجول بقاعدة كبيرة للغاية تغطي 60.6 مترًا مربعًا (652.3 قدمًا مربعة)، وارتفاعها 19.8 مترًا (64 قدمًا 11.5 بوصة) ويبلغ إجمالي حجم الخشب واللحاء 414 مترًا مكعبًا (14620 قدمًا مكعبًا)، وسميت شجرة الباوباب بشجرة الحياة ووتعتبر شجرة الباوباب الرائعة (Adansonia digitata) أيقونة للقارة الأفريقية مع أن اللحاء والفاكهة يقدمان أكثر من 300 استخدامًا لاستدامة الحياة، فهو أصل العديد من العلاجات والتقاليد والفولكلور الأصليين .

ومن هنا لقبها الحرفي "شجرة الحياة" وبمرور الوقت، تكيفت شجرة الباوباب مع بيئتها وهو نبات عصاري، مما يعني أنه خلال موسم الأمطار يمتص الماء ويخزنه في جذعه الواسع، مما يمكنه من إنتاج ثمرة كثيفة المغذيات في موسم الجفاف عندما يكون كل مكان جافًا وجافًا وهكذا أصبحت تعرف باسم "شجرة الحياة" ويعتقد على نطاق واسع أن أشجار الباوباب (Adansonia، Bombacaceae) تقوم بتخزين المياه في سيقانها لاستخدامها عندما يكون توافر المياه منخفضًا.