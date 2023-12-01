كييزا يقود هجوم يوفنتوس أمام مونزا في الدوري الإيطالي

أعلن ماسيمليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس، التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة مونزا، في المباراة التي تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإيطالي.

يحل فريق يوفنتوس، اليوم الجمعة، ضيفًا على نظيره مونزا بملعب يو باور، على أن ينطلق اللقاء في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت القاهرة.

يقود فيديريكو كييزا هجوم اليوفي أمام مونزا، رفقة الصربي دوشان فلاهوفيتش، على أن يجلس مويس كين وأركاديوز ميليك على مقاعد البدلاء.

يحتل يوفنتوس، وصافة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 30 نقطة، بفارق نقطتين عن إنتر ميلان المتصدر، بينما يأتي مونزا في المركز التاسع وفي رصيده 18 نقطة.

تشكيل يوفنتوس لمواجهة مونزا

حراسة المرمى: تشيزني

خط الدفاع: جاتي - بريمير - أليكس ساندرو

خط الوسط: مكيني - كامبياسو - نيكولوسي - أدريان رابيو - كوستيتش

وفي الهجوم: فيديريكو كييزا - دوشان فلاهوفيتش.