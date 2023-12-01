ads
الجمعة 01 ديسمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عمر هاشم للرئيس السيسي خلال مؤتمر الأشراف: سَر على بركة ونحن خلفك

الدكتور أحمد عمر
الدكتور أحمد عمر هاشم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، إن القائد الرئيس عبدالفتاح السيسي هو مؤسس مصر الحديثة، مشيرًا إلى أن القيادة الحكيمة هي من اختيار المولى عز وجل.


وأضاف هاشم خلال كلمته في مؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي له مكانة عظيمة في قلوبنا جميعا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وقف مع أهل غزة، ونقول له:" سِر على بركة الله، ونحن خلفك".

ودعا المولى عز وجل أن ينصر المظلومين وأهل فلسطين وأن يدفع الظلم عنهم.

احمد عمر هاشم الرئيس عبدالفتاح السيسي مركز الأزهر للمؤتمرات انتخابات الرئاسة