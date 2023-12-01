علي جمعة بمؤتمر الأشراف : "يا عليم يا فتاح انصر عبدك عبد الفتاح"

أكد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي بطل همام، واخترناه ليقوم بأعمال جليلة ولكنه فاق ما تصورناه، فنحن جميعا نلتف ونصطف خلفه، ونحن هنا لنعلن ذلك.



وأشار جمعة إلى أن مشيخة الطرق الصوفية بأتباعها يقفون ويصطفون خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل الشعب المصري، مرددا هتافات:" يا عليم يا فتاح انصر عبدك عبدالفتاح، السيسي السيسي أنت رئيسي"، وردد من خلفه جميع الحاضرين.

وأضاف:"جئنا لتأييد الجهد الهمام، الذي يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتابع :جمعة "نحن هنا لإعلان الإصطفاف خلف هذا الجهد العظيم الذي يقوم به لنهضة الدولة المصرية".