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الجمعة 01 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

البصيلي خلال مؤتمر الأشراف: آل البيت اختاروا مصر لتكون وطنا لهم

البصيلي
البصيلي
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قال الدكتور أحمد البصيلي الأستاذ بجامعة الأزهر، إن مؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد لدعم رئيس أحبّ الله ورسوله، وأعاد تطوير أضرحة آل بيت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.

وأضاف البصيلي خلال مؤتمر نقابة الأشراف لدعم وتأييد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، الجمعة، أن مصر هي البقعة المباركة، ونحن في هذا المؤتمر نتكلم عن سياسة وطنية، ولا ننتمي لأحزاب وإنما ننتمني لبلد أحبه رسول الله.


وأشار إلى أن آل بيت رسول الله اختاروا مصر كي تكون وطنا لهم، وردد هتافات "تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر"، وردد خلفه جميع الحاضرين.

الرئيس عبدالفتاح السيسي جامعة الأزهر مركز الأزهر للمؤتمرات الدكتور أحمد البصيلي